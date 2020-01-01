Samsung обновит популярный смартфон Galaxy M20

Компания Samsung обновит популярное семейство смартфонов Galaxy M Series, в частности, на рынок выйдет аппарат Galaxy M21, который станет преемником одного из самых продаваемых смартфонов серии Galaxy M.

Если Galaxy M20 доступен в версиях с 32 и 64 Гбайт внутренней памяти, то модель Galaxy M21 будет поставляться с накопителем емкостью 64 или 128 Гбайт. В качестве программной платформы задействуют ОС Android 10.



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Пока нет информации о технических характеристиках будущего смартфона, также неизвестна точная дата выхода нового устройства на рынок, однако ясно, что это будет первая половина текущего года.

Аппараты Galaxy M10 и Galaxy M20 были запущены в конце января 2019 года. При этом эксперты отмечают, что производитель может не придерживаться аналогичного графика запуска новых устройств.