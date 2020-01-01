Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы в России с 1 января 2020 года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.

Дополнительная маркировка будет содержать идентификационный номер, ее использование будет разрешено, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.



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Правом наносить дополнительную маркировку наделили органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.

Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. Это позволит «однозначно идентифицировать» машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.