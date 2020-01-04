Железнодорожный вокзал Барнаула ждет реконструкция

Железнодорожный вокзал Барнаула планируют серьезно реконструировать, проект на работы должны закончить в этом году.

Предполагается, что внешний облик вокзала значительно не изменится, поскольку здание входит в число объектов культурного наследия, а вот внутренне устройство будет усовершенствовано.

По замыслу, изменения улучшат условия ля пассажиров. Сама реконструкция пройдет в три этапа и завершится до 2024 года, сообщали власти края.

На первом этапе реконструируют вокзальный комплекс с использованием старого здания для обслуживания пассажиров дальнего следования и нового здания для обслуживания пригородных пассажиров.

На втором этапе будет реконструирована железнодорожная инфраструктура. Третий предусматривает благоустройство привокзальной площади.