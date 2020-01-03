Музеи и клубы обновят на Алтае за сотни миллионов

Более 660 миллионов рублей направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры Алтайского края в 2020 году, сообщают власти региона.

Работы проведут на 21 объекте, из них 15 муниципальных и шесть краевых. Так, в этом году продолжатся работы по реконструкции Государственного художественного музея Алтайского края, завершится строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле. А в Новоалтайске и Шелаболихе продолжат строительство культурно-спортивных центров.

Кроме того, в этом году приступят к реставрации здания для военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея и реконструкции Алтайского государственного музыкального колледжа.

Начнется реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в селах Новоманошкино (Заринский район), Кулунда, Новиково (Бийский район), Топчиха, Дружба (Целинный район), рабочем поселке Тальменка, а также детской школы искусств в Алейске. Планируется завершить капитальный ремонт Дома культуры в селе Первомайское Бийского района.