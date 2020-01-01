Россиянкам увеличили пособие по беременности и родам

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска с 1 января 2020 года увеличился до 322 тысяч рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 28 тысяч рублей.

Женщинам по их заявлению и на основании выданного листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после них, в случае осложненных родов этот срок выше.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин подписал закон о повышении МРОТ

В 2019 году максимальный размер декретных за 140 дней отпуска составлял 301 тысячу рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года — 26 тысяч рублей.

Для расчета пособия берется заработная плата матери или отца за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 и 2019 годы составляют 815 тысяч рублей и 865 тысяч рублей соответственно.