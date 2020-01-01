Понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

Посылки из зарубежных магазинов дороже 200 евро с 1 января 2020 года будут облагаться пошлиной. Ее размер составит 15% от суммы превышения. Пошлину придется также заплатить за посылку тяжелее 31 килограмма.

Чтобы упростить процесс уплаты таможенных пошлин, еще в январе 2019 года «Почта России» и таможенная служба запустили пилотный проект по взиманию пошлин онлайн, чтобы покупатель мог оплатить налог в момент покупки, пишет РБК.



На сегодня к сервису подключились крупные иностранные магазины, включая AliExpress. В итоге это позволило упростить и ускорить таможенное оформление при поступлении товаров в Россию, а сами таможенные платежи перенести в интернет.

Если раньше лимит рассчитывался на всю сумму покупок за месяц, то теперь порог составляет 200 евро на посылку. Год назад порог уже снижали — с тысячи евро до 500 евро для ежемесячных заказов, пошлина составляла 30%.

Представитель «Почты России» уточнил, что оператор готов к снижению порога беспошлинного ввоза и традиционному увеличению объемов заказов в новогодние праздники. В частности, были модернизированы сортировочные центры.