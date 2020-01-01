НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

Источник:
Sibnet.ru
201 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Посылки из зарубежных магазинов дороже 200 евро с 1 января 2020 года будут облагаться пошлиной. Ее размер составит 15% от суммы превышения. Пошлину придется также заплатить за посылку тяжелее 31 килограмма.

Чтобы упростить процесс уплаты таможенных пошлин, еще в январе 2019 года «Почта России» и таможенная служба запустили пилотный проект по взиманию пошлин онлайн, чтобы покупатель мог оплатить налог в момент покупки, пишет РБК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Почта России» запустила «реактивные» сроки доставки

На сегодня к сервису подключились крупные иностранные магазины, включая AliExpress. В итоге это позволило упростить и ускорить таможенное оформление при поступлении товаров в Россию, а сами таможенные платежи перенести в интернет.

Если раньше лимит рассчитывался на всю сумму покупок за месяц, то теперь порог составляет 200 евро на посылку. Год назад порог уже снижали — с тысячи евро до 500 евро для ежемесячных заказов, пошлина составляла 30%.

Представитель «Почты России» уточнил, что оператор готов к снижению порога беспошлинного ввоза и традиционному увеличению объемов заказов в новогодние праздники. В частности, были модернизированы сортировочные центры.

Еще по теме
Китай спровоцировал новый глобальный экономический кризис
Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
Коньяк и водка подорожают в России
смотреть все
Экономика #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
•
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
•
Понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов
•
Россиянкам увеличили пособие по беременности и родам
Подробности
•
Когда погрузимся во тьму: шесть затмений 2020 года
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
Как это работает
•
Почему похмелье побеждает: ошибки самолечения
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бизнесмен построит в Забайкалье завод по производству биотоплива
Сибирь 01.01.2020 16:04
Спортивные мастер-классы пройдут в Горном Алтае в праздники
Сибирь 01.01.2020 14:02
Музей шоколада на Алтае проведет новогодние мастер-классы
Сибирь 01.01.2020 12:55
Гектар земли за Байкалом получат все желающие в России
Сибирь 01.01.2020 11:38
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
40547
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
18892
Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети
5868
Чем опасен наступающий високосный год?
4156
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
•
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
•
Понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов
•
Россиянкам увеличили пособие по беременности и родам
Подробности
•
Когда погрузимся во тьму: шесть затмений 2020 года
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
Сибирь
•
Бизнесмен построит в Забайкалье завод по производству биотоплива
•
Спортивные мастер-классы пройдут в Горном Алтае в праздники
•
Музей шоколада на Алтае проведет новогодние мастер-классы
•
Гектар земли за Байкалом получат все желающие в России
•
Тариф на проезд вырастет в Томске на рубль
•
Новый «могучий» храм построят в Туве
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
92
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия и Украина договорились о газе
49
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))

Uynachalnica

Празднуй народ! И еще 20 лет будут в Кремле фотографии копить!