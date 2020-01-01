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Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк с 1 января начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей.

Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам, передает агентство «Прайм».

Размер банковской комиссии, которую взимает регулятор, будет варьироваться от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы перевода. Эксперты предполагают, что большинство банков установит комиссию в размере от 1% до 1,5%, либо вовсе откажется от ее взимания.

В 2019 году для банков действовал льготный период, в течение которого комиссия Центробанка для них была нулевой. При этом некоторые кредитные организации брали плату с клиентов за переводы в рамках системы.

Банк России запустил Систему быстрых платежей в 2019 году, она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, также с ее помощи можно оплатить покупки с помощью QR-кода.

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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))

Uynachalnica

Празднуй народ! И еще 20 лет будут в Кремле фотографии копить!