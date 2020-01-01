После ДТП в Томской области в больницу доставили шесть человек

ДТП произошло в Томской области на автодороге Томск — Мариинск, после аварии шесть человек были доставлены для осмотра в больницу, говорится в сообщении ГУ МВД по региону, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. 1 января в районе 13-го километра автомобильной дороги Томск — Мариинск произошло столкновение двух автомобилей. Шесть человек для осмотра доставлены в медучреждение Томска», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane, ехавший со стороны города Асино в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался со стороны Томска.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обстоятельства ДТП уточняются.