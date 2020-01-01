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После ДТП в Томской области в больницу доставили шесть человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ДТП произошло в Томской области на автодороге Томск — Мариинск, после аварии шесть человек были доставлены для осмотра в больницу, говорится в сообщении ГУ МВД по региону, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. 1 января в районе 13-го километра автомобильной дороги Томск — Мариинск произошло столкновение двух автомобилей. Шесть человек для осмотра доставлены в медучреждение Томска», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane, ехавший со стороны города Асино в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался со стороны Томска.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обстоятельства ДТП уточняются.

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Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))