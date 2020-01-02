Горно-Алтайск станет туристическим центром

Благоустройство панорамного парка на горе в центре города продолжат в Горно-Алтайске в 2020 году. Перед Новым годом тут открыли новую смотровую площадку.

Смотровую площадку открыли на вершине горы Тугая, у подножия работы продолжаются. Здесь строят вспомогательное здание и парковку, будут выполнены работы по созданию искусственного оснежения и малой канатной дороги. Кроме того, от подножия построили каменную лестницу из 750 ступеней, она ведет к беседке, находящейся на так называемом первом бугре Тугаи.

«Считаю, что панорамный парк очень хорошо задуман, проект красивый, современный, гармонично впишется в естественную городскую среду», – сказал на открытии глава региона Олег Хорохордин.

Он добавил, что в туристически привлекательной Республике Алтай столица, Горно-Алтайск, располагает не таким уж большим количеством мест, которые могут заинтересовать туристов, поэтому их нужно создавать.

«Такой панорамный парк, безусловно, будет точкой притяжения как для жителей города всех возрастов, так и для гостей региона», – сказал он.

Глава администрации города Ольга Сафронова отметила, что мечтает, чтобы этот объект стал местом для отдыха горожан, местом, где с высоты птичьего полета можно посмотреть на свой любимый Горно-Алтайск.