Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса

Власти Новокузнецкого района Кемеровской области пытаются справиться с подземным пожаром на месте закрытых угольных отвалов. К обследованию участков привлекли научный центр по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли ВостНИИ, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

«По данным департаментов угольной промышленности и природных ресурсов и экологии Кемеровской области, в Новокузнецком районе в поселке Апанас в районе угольных отвалов неэксплуатируемых разрезов наблюдаются очаги нагревания. Администрация области и района, безусловно, в курсе данной ситуации», — передает ТАСС ответ чиновников на запрос.

Жители поселка Апанас в Новокузнецком районе в минувшие выходные опубликовали в социальных сетях видео, где с помощью квадрокоптера сняли дымящие угольные отвалы неэксплуатируемых угольных разрезов. На съемках видно, что от земли поднимается дым, а в районе нагрева из-за высокой температуры даже тает снег.

Весной с проблемой подземных пожаров в Кузбассе столкнулись также жители шахтерского города Киселевска, где земля в районе выработок старой шахты нагревалась до 170 градусов по Цельсию, на ликвидацию подземного горения потребовалось около пяти месяцев.