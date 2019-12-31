Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество

Председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил представитель пресс-службы республиканского управления ФСБ.

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«Сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска Виктор Сорокин. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере)», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

По версии ФСБ, Сорокин убедил одного из руководителей муниципального предприятия в том, что у последнего имеются проблемы, связанные с законностью деятельности возглавляемого им учреждения, а материалы проверки уже находятся в правоохранительных органах.

Сорокин пообещал решить эти проблемы за 600 тысяч рублей. После передачи денег Сорокин был задержан. Контрольно-счетная палата создана по решению Горсовета в 2013 году.