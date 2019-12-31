Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо

Пьяные подростки в Джидинском районе Бурятии, увидев маленького ребенка на улице, попыталась отнять у него игрушки, один из парней с силой пнул малыша. Приехавшие полицейские посадили правонарушителей в машину и повезли в отдел, когда один из парней достал нож и со всей силы ударил полицейского в лицо, сообщил региональное СУ СКР.
По данным следствия, в пятницу, 27 декабря, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии трое подростков распивали спиртные напитки. Затем во дворе жилого дома они увидели ребенка, попытались отобрать у него игрушку, а один из них пнул мальчика.
Мать пострадавшего ребенка сразу
обратилась в местный отдел внутренних
дел, и прибывшие сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних задержали
пьяных подростков. Их посадили в служебный
автомобиль, которым управлял сотрудник
вневедомственной охраны, чтобы отвезти
в отдел полиции.
«По пути один из подростков выхватил
нож и с заднего сиденья нанес им удар
по лицу водителя, причинив ему проникающее
ранение носовой и ротовой полости.
Нападавший сразу был обезоружен другими
сотрудниками, находившимися в салоне
автомобиля», — сообщило СУ СКР по Бурятии.
Напавший на представителя власти подросток не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него не может быть возбуждено.
Но следствие намерено направить собранные материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении указанного подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством.