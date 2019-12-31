НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо

Источник:
Sibnet.ru
285 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пьяные подростки в Джидинском районе Бурятии, увидев маленького ребенка на улице, попыталась отнять у него игрушки, один из парней с силой пнул малыша. Приехавшие полицейские посадили правонарушителей в машину и повезли в отдел, когда один из парней достал нож и со всей силы ударил полицейского в лицо, сообщил региональное СУ СКР.

По данным следствия, в пятницу, 27 декабря, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии трое подростков распивали спиртные напитки. Затем во дворе жилого дома они увидели ребенка, попытались отобрать у него игрушку, а один из них пнул мальчика.

Мать пострадавшего ребенка сразу обратилась в местный отдел внутренних дел, и прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеизвестный в Новосибирске напал с ножом на полицейских

«По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля», — сообщило СУ СКР по Бурятии.

Напавший на представителя власти подросток не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него не может быть возбуждено.

Но следствие намерено направить собранные материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении указанного подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Еще по теме
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
Автомобиль провалился под лед Байкала, есть погибший
МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
Подробности
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Как это работает
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
Сибирь 31.12.2019 13:18
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
Сибирь 31.12.2019 13:00
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
Сибирь 31.12.2019 12:19
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
Сибирь 31.12.2019 11:58
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14929
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8168
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6625
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5951
Обсуждение (4)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
Подробности
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
•
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
•
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
•
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
•
Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо
•
Метро в Новосибирске будет работать до 03.00
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
90
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С» показали на видео
31
Топ комментариев

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.