Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал

Правительство Иркутской области намерено с 2020 года начать работы по предотвращению возможной утечки ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Байкал. Попадание токсичных веществ весьма вероятно в случае паводка, сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии области Андрей Крючков.

«В 2020 году в рамках ликвидации отходов БЦБК целесообразно начать работы по очистке надшламовой воды с первой по седьмую карту-накопитель. Все это сделать до начала паводокоопасного периода, начать работы по ликвидации щелокосодержащей жидкости», — цитирует ТАСС Крючкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Проливные дожди переполнили карты и емкости, в которых хранятся отходы БЦБК. В картах находится 1,5 миллиона тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей. Также переполнены емкости с щелокосодержащей жидкостью, находящиеся в 500 метрах от Байкала.

БЦБК до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска. За 50 лет работы комбинат накопил порядка 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта — 5,9 миллиарда рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года, однако этого до сих пор не произошло.