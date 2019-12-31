Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019

Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году. На первом месте оказалась «Игра престолов».

На первое место составители рейтинга поставили сцену из последнего сезона «Игры престолов», где Арья и Джендри встречаются после долгой разлуки, и она соблазняет его перед битвой с Королем Ночи.

На второе место издание поставило эпизод из фильма «Рокетмен», где откровенно показаны отношения Элтона Джона и его менеджера. На третьем месте — кадры из «Стриптизерш».

В десятку попали сцены из сериалов и фильмов «Розуэлл, Нью-Мексико», «Дрянь», «Анатомия страсти», «Удивительная миссис Мейзел», «Как избежать наказания за убийство», «Форс-мажоры», «Образование», «Король», «Вероника Марс» и «Кто-то классный».