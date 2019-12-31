НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019

Источник:
Sibnet.ru
134 0

Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году. На первом месте оказалась «Игра престолов».

На первое место составители рейтинга поставили сцену из последнего сезона «Игры престолов», где Арья и Джендри встречаются после долгой разлуки, и она соблазняет его перед битвой с Королем Ночи.


На второе место издание поставило эпизод из фильма «Рокетмен», где откровенно показаны отношения Элтона Джона и его менеджера. На третьем месте — кадры из «Стриптизерш».

В десятку попали сцены из сериалов и фильмов «Розуэлл, Нью-Мексико», «Дрянь», «Анатомия страсти», «Удивительная миссис Мейзел», «Как избежать наказания за убийство», «Форс-мажоры», «Образование», «Король», «Вероника Марс» и «Кто-то классный».

Еще по теме
Фильм дня: «Интуиция»
Комедия по миниатюрам Жванецкого выйдет на «России 1»
Фильм дня: «Туз» с Челентано
Фильм дня: «Области тьмы»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил жителей России с Новым годом
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
Как это работает
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году
Сибирь 31.12.2019 16:10
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
Сибирь 31.12.2019 15:03
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
Сибирь 31.12.2019 13:18
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
Сибирь 31.12.2019 13:00
Самое популярное
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8309
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6825
Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети
5387
Чем опасен наступающий високосный год?
3548
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил жителей России с Новым годом
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
Подробности
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году
•
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
•
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
•
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
•
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
•
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
91
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина договорились о газе
38
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

Иркут 69

Не основной. Но они из принципа не пойдут на это. Чтоб население не подумало невзначай, что оно может...

47343

Очередной ***** который винит во всем интернет