Автомобиль провалился под лед Байкала, есть погибший

Житель Иркутской области выехал на неокрепший лед Байкала на автомобиле и в 200 метрах от берега машина провалилась под лед. Мужчине не удалось выбраться из салона, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области в понедельник в 12.30 по местному времени (7.30 мск). Очевидцы сообщили, что в 200 метрах от берега под воду ушел автомобиль.

К месту выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России из поселка Сахюрта. Обследовав место провала с помощью подводной камеры, спасатели обнаружили на глубине семи метров автомобиль с человеком внутри. Погибшим оказался местный житель, 50-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о подъеме автомобиля на поверхность. Операция осложняется тем, что лед еще недостаточно прочен для выезда на него специальной техники. Толщина в месте провала составляет 10 сантиметров.

Государственные инспекторы по маломерным судам Иркутской области напоминают: на акватории озера Байкал нет мест для выезда транспорта на лед. Сейчас это опасно для жизни.