Россия и Украина договорились о газе

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — цитирует ТАСС Миллера.

Документы приобрели силу в понедельник. Они обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более 7 миллиардов долларов.

Документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов, приводит слова Зеленского РИА Новости.