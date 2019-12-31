НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Россия и Украина договорились о газе

Источник:
Sibnet.ru
197 7
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — цитирует ТАСС Миллера.

Документы приобрели силу в понедельник. Они обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более 7 миллиардов долларов.

Документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов, приводит слова Зеленского РИА Новости.

Еще по теме
Договор с Киевом стал выбором «между плохим и очень плохим»
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
Забайкальские автомобилисты столкнулись с дефицитом топлива
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
Подробности
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
Как это работает
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо
Сибирь 31.12.2019 11:42
Метро в Новосибирске будет работать до 03.00
Сибирь 31.12.2019 11:42
Автомобиль провалился под лед Байкала, есть погибший
Сибирь 31.12.2019 11:07
Неизвестный в Новосибирске напал с ножом на полицейских
Сибирь 31.12.2019 10:35
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14874
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8129
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6576
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5924
Обсуждение (7)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
Подробности
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
Сибирь
•
Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо
•
Метро в Новосибирске будет работать до 03.00
•
Автомобиль провалился под лед Байкала, есть погибший
•
Неизвестный в Новосибирске напал с ножом на полицейских
•
Новосибирск обогнал Красноярск по желающим жениться 31 декабря
•
Аномально теплая погода установится на каникулах в Сибири
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
86
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С» показали на видео
31
Топ комментариев

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

Удавиков

ЦитатаПремьер-министр России Дмитрий Медведев должен ввести рекомендации для чиновников по поведению...

korvinsS

Не написали самого главного удалось им это или нет.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?