НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»

Источник:
Sibnet.ru
170 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести санкции для водителей, которые стоят на дороге с «аварийкой» и тем самым провоцируют пробки.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки», — цитирует РИА Новости письмо Милонова.

Он отметил, что машины, включив «аварийку», паркуются в два, три и даже четыре ряда, тем самым снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума.

«Автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — констатировал Милонов.

Также он раскритиковал музыкантов, промоутеров, членов автоклубов, велосипедистов и блогеров, которые несанкционированно перекрывают дороги, например, для видеосъемки.

«В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей стран», — попросил депутат.

Еще по теме
Путин разрешил ввоз в Россию лекарств с наркотическими веществами
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин вернул аэропортам курилки
Город в США снимет 57-летний запрет на игру в снежки
смотреть все
Жизнь #Законы #Автоправо
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
Подробности
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Как это работает
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
Сибирь 31.12.2019 15:03
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
Сибирь 31.12.2019 13:18
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
Сибирь 31.12.2019 13:00
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
Сибирь 31.12.2019 12:19
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14988
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8204
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6685
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5979
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
Подробности
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
•
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
•
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
•
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
•
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
•
Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
90
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С» показали на видео
31
Топ комментариев

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.

47343

Очередной ***** который винит во всем интернет