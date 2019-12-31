Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести санкции для водителей, которые стоят на дороге с «аварийкой» и тем самым провоцируют пробки.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки», — цитирует РИА Новости письмо Милонова.

Он отметил, что машины, включив «аварийку», паркуются в два, три и даже четыре ряда, тем самым снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума.

«Автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — констатировал Милонов.

Также он раскритиковал музыкантов, промоутеров, членов автоклубов, велосипедистов и блогеров, которые несанкционированно перекрывают дороги, например, для видеосъемки.

«В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей стран», — попросил депутат.