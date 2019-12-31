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Кремль опубликовал много старых фото Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 20.kremlin.ru

Начал работу сайт «Путин.20 лет», где опубликованы архивные фото и видео президента России Владимира Путина. Подборка посвящена 20-летней годовщине его вступления в должность.

Сейчас доступны материалы с 2000 по 2004 год. Это более 600 фотографий и 100 видеороликов, а если смотреть все подряд, не пролистывая страницы, это займет около 2,5 часов.

Авторами материалов стали личные фотографы и операторы президента. В альбом вошли избранные моменты последних двух десятилетий

«Собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ближайшие недели будут опубликованы материалы и за другие годы.

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Топ комментариев

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.