Гидрометцентр пообещал «красный» январь

Январская погода в России будет теплой, метеорологи ее называют «красной» — по цвету на карте, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он уточнил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

Также Вильфанд отметил, что уходящий год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, а в мире — вторым. Первое место занимает 2016 год.