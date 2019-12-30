Европе предрекли климатическую катастрофу

Северо-атлантическое течение в течение этого столетия может изменить свое направление, выяснили шведские ученые.

Причиной аномального процесса может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков. Между тем данное течение напрямую влияет на климат практически всей Европы, пишет портал EurekAlert.



Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15%, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.

Подобные перемены могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике. Подобное изменение климата стало бы катастрофой.