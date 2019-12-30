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Европе предрекли климатическую катастрофу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Северо-атлантическое течение в течение этого столетия может изменить свое направление, выяснили шведские ученые.

Причиной аномального процесса может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков. Между тем данное течение напрямую влияет на климат практически всей Европы, пишет портал EurekAlert.

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Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15%, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.

Подобные перемены могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике. Подобное изменение климата стало бы катастрофой.

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verge 96

Угу, вы забыли напомнить что он еще и омолодил пенсионеров...

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

corrector

это его главное незабываемое достижение, с тем его и запомнят

korvinsS

Не написали самого главного удалось им это или нет.

Uynachalnica

ЦитатаОсновным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать...