Придуман звездный двигатель для перемещения Солнечной системы

Исследователи из Университета штата Иллинойс в США представили звездный двигатель, способный переместить Солнечную систему.

Изобретение представляет собой так называемую звездную машину, которая использует излучение звезды для производства энергии. Двигатель состоит из гигантского зеркала, которое работает из-за разницы давления солнечного света.

Разница в давлении создает тягу, и звезда начинает ускоряться в направлении паруса. В результате планеты также начинают двигаться под воздействием тяготения Солнца, все звездная система перемещается в нужном направлении.

Одновременно предполагается использовать термоядерный реактор, который будет перерабатывать водород и создавать дополнительную реактивную струю. По подсчетам, за один миллион лет такой двигатель мог бы переместить Солнце на расстояние в 50 световых лет.