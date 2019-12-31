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Врач указала на опасность приема витамина D

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Принимать витамин D стоит только под контролем медиков, если в организме избыток кальция, это приведет к проблемам с почками, сообщила врач-нефролог Надия Фролова.

«Мы живем в климате, когда солнца крайне мало. И даже летом, к сожалению. Но, тем не менее, передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках. Поэтому прием этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек», — сказала Фролова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В организме витамин D синтезирует наружный слой кожи. Также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма. Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями, но и к психическим и психоневрологическим расстройствам.

Витамин D образуется в коже из провитаминов под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света. Дополнительными пищевыми источниками витамина D являются молочные продукты, рыбий жир, печень рыб, икра, яичный желток, а также овощи и фрукты. Суточная потребность в витамине D составляет 2,5-5 микрограмма.

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korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.

Иркут 69

Не основной. Но они из принципа не пойдут на это. Чтоб население не подумало невзначай, что оно может...

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

47343

Очередной ***** который винит во всем интернет