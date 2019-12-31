Врач указала на опасность приема витамина D

Принимать витамин D стоит только под контролем медиков, если в организме избыток кальция, это приведет к проблемам с почками, сообщила врач-нефролог Надия Фролова.

«Мы живем в климате, когда солнца крайне мало. И даже летом, к сожалению. Но, тем не менее, передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках. Поэтому прием этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек», — сказала Фролова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В организме витамин D синтезирует наружный слой кожи. Также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма. Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями, но и к психическим и психоневрологическим расстройствам.

Витамин D образуется в коже из провитаминов под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света. Дополнительными пищевыми источниками витамина D являются молочные продукты, рыбий жир, печень рыб, икра, яичный желток, а также овощи и фрукты. Суточная потребность в витамине D составляет 2,5-5 микрограмма.