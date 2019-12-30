НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Россия установила «теплый» рекорд

Источник:
Sibnet.ru
178 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Для территории России нынешний год будет самым теплым», — цитирует Вильфанда РИА Новости. При этом в мире 2019 год будет вторым в ряду самых теплых лет. Первое место занимает 2016 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Розовую зиму» посчитали опасной для здоровья

Также 2019 год стал самым теплым для Москвы. По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в российской столице в среднем было существенно теплее обычного.

Ранее синоптики зафиксировали «розовую зиму» на территории большинства регионов России. Она выражается в аномально теплой погоде, которая местами на 10 градусов выше средних климатических значения для данного времени года.

Еще по теме
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
Синоптики описали погоду 31 декабря в Новосибирске
Морозы ослабеют в Новосибирске
смотреть все
Зима #Природа
  • Замок 1
  • замок 2
  • Замок 3
  • Замок 4
  • замок 5
  • Замок 6
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила «теплый» рекорд
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате
Подробности
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Как это работает
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину
Сибирь 30.12.2019 17:41
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
Сибирь 30.12.2019 16:05
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
Сибирь 30.12.2019 15:23
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
Сибирь 30.12.2019 14:48
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14284
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
7854
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6165
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5714
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила «теплый» рекорд
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
•
МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате
Подробности
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину
•
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
•
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
•
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
•
Глава Тувы призвал молодежь оторвать задницу от дивана
•
Синоптики описали погоду 31 декабря в Новосибирске
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
64
Путин назвал свою главную цель
53
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
52
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
42
Топ комментариев

verge 96

Угу, вы забыли напомнить что он еще и омолодил пенсионеров...

corrector

это его главное незабываемое достижение, с тем его и запомнят

kvd71

если он выиграет, значит другому хорошо заплатили

korvinsS

Не написали самого главного удалось им это или нет.

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.