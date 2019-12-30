Россия установила «теплый» рекорд

Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Для территории России нынешний год будет самым теплым», — цитирует Вильфанда РИА Новости. При этом в мире 2019 год будет вторым в ряду самых теплых лет. Первое место занимает 2016 год.



Также 2019 год стал самым теплым для Москвы. По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в российской столице в среднем было существенно теплее обычного.

Ранее синоптики зафиксировали «розовую зиму» на территории большинства регионов России. Она выражается в аномально теплой погоде, которая местами на 10 градусов выше средних климатических значения для данного времени года.