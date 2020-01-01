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Фильм дня: «Мышиная охота»

Источник:
Sibnet.ru
161 0

Милое животное, немного сумасшедшие герои и много-много легкой комедии — то, что нужно в первый день года, и все это есть в фильме «Мышиная охота».

Картина Гора Вербински, снявшего «Пиратов карибского моря», вышла уже в далеком 1997 году, но она совсем не запылилась среди множества старых комедий.

По сюжету, братья Ларс и Эрни Шмунц не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока не узнают, что их ветхая недвижимость стоит миллионы. Чтобы продать дом, братья должны избавиться от его единственного и упрямого обитателя — маленькой, но очень цепкой мыши. То, что поначалу кажется детской игрой, становится настоящей грандиозной битвой.

Коварные снаружи и добрые внутри братья напоминаю кота Тома, который охотится за мышкой Джери — вроде и план поймать зверька гениальный, но хитрая мышь их все равно облапошит. Достаточно простой сюжет дается зрителю с невероятный легкостью, потому что все происходит очень динамично. А в финале, конечно, прекрасный Happy end. Главное, на что стоит обратить внимание, что мышь блестяще сыграла роль мыши.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

djstanislove

Как удобно для Украины... И вроде война и денежки зарабатываем)))

mosquito__2010

Концептуально очень похоже на космическую и экономическую программы Украины.

pepelmetal

тебя то точно никто никогда не спросит, потому что ты никому не нужен, и никогда не будешь нужен, ты...

SEREGALG

Свободная же страна !! кто как хочет ,тот так и живет! ну я работаю в шахте 8 лет,а не сижу на диване...