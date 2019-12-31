Фильм дня: «Интуиция»

Мелодрама «Интуиция» заставляет зрителя поверить в то, что случайности не случайны, а настоящая любовь может пережить и время, и расстояния.

Сюжет завязывается с первой встречи главных героев — Джонатан и Сара одновременно в предрождественской суете в магазине выбирают единственные черные перчатки. После легкой перепалки и решения вопроса, кому же подарок достанется, они проводят чудный вечер в ресторане. Но Сара оказывается не простой девушкой, она свято верит, что только судьба и знаки могут решить суждено ли кому-то быть вместе.

Знаки как раз на стороне молодых людей, но это видит только зритель. Потому что герои, которым мешают обстоятельства, считаю, что судьба не намерена им подыгрывать. Саре и Джонатону приходится пройти через годы и множество знаков того, что между ними случилось настоящее чувство, прежде чем встретиться вновь.

Фильм не навязывает зрителю идею того, что только судьба и знаки могут все решить. Напротив, персонажи в какой-то момент берут все в свои руки, не доверяясь больше высшим силам. Но мелодрама подталкивает каждого задуматься, что порой нужно отпустить голос разума и оглянуться по сторонам. Ответ напрашивается банальный, но верный: «Все что ни делается, все к лучшему».

Фильм снял Питер Челсом, а главные роли исполнили Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл. Картина вышла в 2001 году. Отдельное внимание стоит уделить городским пейзажам, например, зимнему катку во время снегопада, это создает очень романтическую и волшебную атмосферу.