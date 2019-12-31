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Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Представители МВД по Бурятии обратились с иском в Железнодорожный суд Улан-Удэ с требованием о защите деловой репутации. В иске правоохранителей сказано, что сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев озвучил в Совете Федерации информацию не соответствующую действительности, говорится в заявлении МВД.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала возможность сенатору от Иркутской области и лидеру КПРФ в Бурятии Вячеславу Мархаеву задать вопрос председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву.

Мархаев, вспоминая о протестах в Бурятии, которые начались 9 сентября, сообщил, что «противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна правовая оценка».

«Один пример. Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму — тем не менее, больного привозят в суд», — цитирует «МК в Бурятии» Мархаева.

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Представитель МВД в Бурятии указало в иске, что высказывания не соответствуют действительности и порочат репутацию ведомства.

По мнению представителя МВД, Мархаев обязан опровергнуть свои слова в Совете Федерации, а также сообщить членам СовФеда, что «сотрудники полиции и Росгвардии действовали в строгом соответствии с действующим законодательством», а «обстоятельства получения травмы Баировым не связаны с нанесением удара обуха топора по голове».

Протесты начались в Улан-Удэ 9 сентября, на следующий день после выборов мэра. Активист Дмитрий Баиров вышел на главную площадь города с требованием отпустить задержанных сторонников якутского шамана. Позже к акции протеста присоединились другие люди, в том числе и представители регионального отделения партии КПРФ. Сотрудники Росгвардии задержали протестующих активистов с применением силы.

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Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.