Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю зарплату в стране.

Заявление прозвучало в интервью с агентством городских новостей «Москва». Нилов уточнил, что это станет этичным поступком. «А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — добавил парламентарий.



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Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьеру Дмитрию Медведеву ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных денег на праздники для госслужащих.

Парламентарий указал, что некоторые муниципальные и государственные служащие после подобных мероприятий публикуют в соцсетях «не соответствующие своему статусу» фото и видео, что негативно сказывается на имидже власти.