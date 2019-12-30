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Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в Забайкальской части, где срочник Рамиль Шамстудинов расстрелял восемь человек, признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Да, обвиняемый попросил суд об особом порядке рассмотрения дела, он изначально признал вину. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд»,— цитирует ТАСС Тугушева.

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Массовое убийство в воинской части в Забайкалье произошло 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, двоих ранил. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В декабре адвокаты Шамсутдинова сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими.

Другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев добавил, что «по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств» проводится доследственная проверка.

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