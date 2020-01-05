Зарубежные интернет-покупки обложили новой пошлиной

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных посылках меняются с 1 января 2020 года, таможенной пошлиной будут облагаться товары на сумму от 200 евро (ранее от 500 евро), сообщила пресс-служба Томской таможни.

Таможенной пошлиной не будут облагаться товары на сумму 200 евро и весом не более 31 килограмма. При этом в адрес гражданина должны поступать товары для личного пользования, а не коммерческие партии.

Если стоимость товаров в посылке превышает 200 евро, то с гражданина будет удержана пошлина в размере 15% от стоимости, превышающей 200 евро. Например, если посылка обошлась в 300 евро, а ее вес составляет 31 килограмм, то пошлину необходимо уплатить со 100 евро — в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро.

Если превышен вес посылки, то берется пошлина в размере 2 евро с 1 килограмма, превышающего беспошлинную норму в 31 килограмм. Например, если вес посылки составит 35 килограммов, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с четырех килограммов) и составит восемь евро.

С 1 января будет рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров в течение месяца в адрес одного гражданина. Если заказ был сделан до 1 января 2020 года, а международное почтовое отправление поступит после этой даты, то пошлина будет рассчитываться уже по новым правилам.