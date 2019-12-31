Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»

Лотерея «Русское Лото» 1 января 2020 года проведет традиционный новогодний тираж и разыграет самый крупный в этом году джекпот в размере 1 миллиарда рублей. Когда и где можно купить билеты, какова вероятность стать лотерейным миллиардером и можно ли увеличить шансы на выигрыш?

С 2014 года в России право проводить лотереи оставили только государственным ведомствам — Министерству спорта и Министерству финансов. Они отобрали операторов лотерей, которые теперь распространяют билеты через единого агрегатора «Столото».



Как пройдет розыгрыш

Новогодняя лотерея «Русское лото» — особая, ее правила отличаются от обычного розыгрыша, который проходил еженедельно в течение года. Организаторы разыграют призовой фонд в три тура, всего в игре будет 88 ходов, что позволит гарантировано выявить победителя, который сорвет джекпот — 1 миллиард рублей.

В каждом билете два игровых поля из проставленных чисел, в одном ряду их пять. Розыгрыш начинается с того, что ведущий достает из мешка бочонки, всего их 90. В первом туре игра идет, пока в одном из билетов не окажется зачеркнуто все пять цифр в одной любой горизонтальной линии. Как только появляется победитель, тур завершается.

Второй тур — основной. Именно в нем разыграют новогодний миллиард. Победителем окажется тот, у кого раньше всего окажется зачеркнуто все 15 цифр в одном из полей билета. По теории вероятностей, таких счастливчиков может быть несколько, однако на практике подобные совпадения могут быть максимум у двух-трех человек.

В третьем туре ведущий достанет оставшиеся бочонки — всего их будет 88. У победителей должны совпасть все 30 цифр в билете, они будут претендовать на сто призов по 1 миллиону рублей, а также остальные денежные призы. Организаторы пообещали, что выигрышным станет каждый второй билет. Общий призовой фонд — порядка 3 миллиардов рублей.

Где купить и как узнать результаты

Билеты тиража 1316 можно купить в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях «Почты России», в сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также онлайн на сайте единственного лотерейного агрегатора «Столото» до 11.00 среды, 1 января. Его стоимость — 100 рублей. Все нереализованные билеты возвращаются организатором для последующего уничтожения.

Розыгрыш новогодней лотереи «Русское лото» будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ 1 января, начало показа в 15.30 по московскому времени. Шоу «Новогодний миллиард» можно посмотреть по всей территории России, однако точное время начала трансляции лучше уточнить в телепрограмме, не везде эфир будет прямым.

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Запись передачи появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей». Там же можно будет посмотреть итоговые результаты 1316 тиража. Традиционно они публикуются с некоторым запозданием, это совершенно нормально. Скорее всего, для пользователей они станут доступны утром 2 января.

При необходимости можно обратиться к специалистам «Столото» напрямую, чтобы уточнить номера выигрышных билетов. Например, позвонить в центр поддержки агрегатора по номеру 8900 55 500 55 или связаться через форму обратной связи на сайте, а также официальное сообщество во «ВКонтакте».

Какие правила нужно знать

Для участия в лотерее достаточно приобрести билет или получить его в подарок от друзей или родственников. Однако правила гласят, что участвовать в лотерее могут только люди старше 18 лет. С прошлого года продавцы в торговых точках даже получили право потребовать у покупателя билета паспорт.

Чтобы оформить выигрыш, нужно подать заявку на странице выигрышного билета. Выигрыши на сумму свыше 10 миллионов рублей выплачиваются только в Москве в лотерейном центре «Столото» при личном посещении. При покупке бумажного билета необходимо сохранить чек. Сначала проводится экспертиза билета, деньги перечисляют в течение 180 дней.

Выигрыш облагается налогом 13%. Если участник выиграл меньше 15 тысяч рублей, ему нужно будет заплатить налог самостоятельно, обратившись в налоговый орган. Если выигрыш превышает или равен сумме 15 тысяч рублей, налог автоматически удержат при выплате, ответственность за эту процедуру возложена на организаторов.

Права победителей лотерей защищает закон «О лотереях», в котором прописаны обязательные для операторов положения. Например, победитель розыгрыша должен получить целиком свой приз в течение шести месяцев. Кроме этого, размер призового фонда лотереи должен составлять не менее чем 50% по отношению к выручке от ее проведения.

Как увеличить шансы на выигрыш

Сорвать джекпот — невероятная удача, ведь математические шансы на победу очень малы. Например, в «Русском лото» используются два принципа розыгрыша джекпота, один из которых является относительно реальным — один шанс на 295 миллионов, примерно столько же в сложных американских лотереях PowerBall и Mega Millios.

Второй принцип розыгрыша лотереи выдает совершенно невозможные цифры: один шанс из 22,9 квадриллионов. Однако ситуацию в этом случае спасает принудительный розыгрыш джекпота, который бывает только в специальных тиражах. При этом участники лотереи могут попробовать несколько вариантов повысить свои шансы.

Самый простой — купить билетов побольше, ведь шансы на крупный выигрыш увеличиваются кратно числу ставок. Однако такой способ очень затратный. Как вариант — можно использовать функцию «Мультиставка». Она позволяет автоматически получить дополнительное количество теоретически выигрышных комбинаций.

На сайте можно использовать функцию «Любимые числа», которая позволяет выбрать семь «счастливых» цифр, после чего система подберет подходящие билеты. Кроме этого, при онлайн-покупке доступен набор «Все числа». В него входят пять билетов, в которых встречаются все цифры от 1 до 90. Считается, что с математической точки зрения такой набор увеличивает шансы на выигрыш.



