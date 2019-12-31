Метро в Новосибирске будет работать до 03.00

Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 03.00, от станций будут ходить автобусы до спальных районов, сообщает пресс-центр мэрии.

Время работы Новосибирского метрополитена в новогоднюю ночь будет продлено до 03.00 ночи. В ночь на 1 января 2020 года от станций метро будет отправляться муниципальный транспорт до 01.20. Автобусы и троллейбусы будут развозить новосибирцев после праздника до Юго-Западного жилмассива, Первомайки, Затулинки, Шлюзов и Лазурной.

Михайловская набережная в этом году станет второй площадкой наряду с Театральным сквером, где в новогоднюю ночь будет организована праздничная программа с участием творческих коллективов Новосибирска. Запланированы также трансляция видеопоздравлений от официальных лиц и праздничный фейерверк.