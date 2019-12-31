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Метро в Новосибирске будет работать до 03.00

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © новосибирский метрополитен

Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 03.00, от станций будут ходить автобусы до спальных районов, сообщает пресс-центр мэрии.

Время работы Новосибирского метрополитена в новогоднюю ночь будет продлено до 03.00 ночи. В ночь на 1 января 2020 года от станций метро будет отправляться муниципальный транспорт до 01.20. Автобусы и троллейбусы будут развозить новосибирцев после праздника до Юго-Западного жилмассива, Первомайки, Затулинки, Шлюзов и Лазурной.

Михайловская набережная в этом году станет второй площадкой наряду с Театральным сквером, где в новогоднюю ночь будет организована праздничная программа с участием творческих коллективов Новосибирска. Запланированы также трансляция видеопоздравлений от официальных лиц и праздничный фейерверк.

Новосибирск #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.