Новосибирск обогнал Красноярск по желающим жениться 31 декабря

Десять пар решили пожениться 31 декабря в Новосибирской области, в Красноярске таких пар оказалось намного меньше.

В последний день года более 470 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. Это популярный у столичных жителей день для регистрации брака. Для них это символ вступления в новую жизнь.

В отделы ЗАГС Новосибирской области на 31 декабря 2019 года было подано 10 заявлений о заключении брака. Есть шанс, что в этот день распишется больше пар, так как при некоторых условиях регистрируют раньше, чем через месяц после подачи заявления. При этом 9 января 2020 года поженятся только пять пар.

В ЗАГС Красноярского края поступило четыре заявления о регистрации на 31 декабря. На 9 января подали только три заявления.