Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото

Конюх в Алтайском крае развращал маленьких девочек и показывал им свои порнографические фотографии. Его уже судили за преступления против половой неприкосновенности.

По данным Су СК региона, в мае 2019 года в одном из сел Немецкого национального района 47-летний мужчина познакомился с девятилетней девочкой, которая играла на детской площадке недалеко от конюшни, где он работал.

Под предлогом покатать ребенка на лошади, он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Чтобы войти в доверие, он подарил малолетней украшения – бусы и кольцо. Кроме того, в июне этого года конюх совершил аналогичные преступления в отношении потерпевшей и ее восьмилетней сестры. Кроме того, с помощью телефона он изготовил свои порнографические фотографии и передал техническое устройство девочкам для просмотра.

Уголовное дело возбудили по статьям «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», «незаконное изготовление в целях распространения порнографических материалов» и «распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста».

Ранее мужчину судили за преступления против половой неприкосновенности, новые он совершил, имея непогашенную судимость. В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.