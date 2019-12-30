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Чиновникам предложили отмечать корпоративы за свой счет

Источник:
РИА Новости
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Фото: Original uploader was Mushin at en.wikipedia

Премьер-министр России Дмитрий Медведев должен ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих, с таким обращением выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров

Некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео, приводит РИА Новости обращение депутата. Петров считает, что такие публикации негативно сказываются на имидже и авторитете государственной власти.

«Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей», — говорится в обращении.

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Петров просит российского премьера «рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

Кроме того, депутат из Ленобласти попросил премьера рассмотреть вопрос об усилении контроля за расходованием бюджетных средств на подобного рода корпоративы. «Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством», — говорится в письме.



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