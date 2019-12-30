НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Пугачеву и других пожилых звезд списали за старость

Источник:
Sibnet.ru
193 1
Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Возвращение Аллы Пугачевой на сцену, а также выступления других звезд преклонного возраста вызвали жалость у музыкального критика Сергея Соседова.

«Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», — сказал Соседов в программе «Звезды сошлись».

Также критик пожалел других артистов, например, Софию Ротару, Жанну Агузарову и Николая Носкова. Эти звезды, по его мнению, не очень хорошо выглядят на сцене.

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал вышеупомянутых звезд в более жесткой форме. Он посчитал, что такие артисты уродуют российский шоу-бизнес, а зрители их давно разлюбили.

Еще по теме
Сюткин посвятил клип умершим в 2019 году людям
Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети
Зверев оспорит в Европейском суде штраф за пикет в защиту Байкала
Определились финалисты восьмого «Голоса»
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Чиновникам предложили отмечать корпоративы за свой счет
•
Российским гражданским самолетам придумают одно название
•
Донбасс обменялся пленными с Киевом
Как это работает
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
Сибирь 30.12.2019 16:05
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
Сибирь 30.12.2019 15:23
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
Сибирь 30.12.2019 14:48
Глава Тувы призвал молодежь оторвать задницу от дивана
Сибирь 30.12.2019 13:47
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14085
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
7745
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
5920
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5626
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Чиновникам предложили отмечать корпоративы за свой счет
•
Российским гражданским самолетам придумают одно название
•
Донбасс обменялся пленными с Киевом
Подробности
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
•
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
•
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
•
Глава Тувы призвал молодежь оторвать задницу от дивана
•
Синоптики описали погоду 31 декабря в Новосибирске
•
Первый ледовый дворец открыли в Горном Алтае
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
61
Путин назвал свою главную цель
51
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
42
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

verge 96

Угу, вы забыли напомнить что он еще и омолодил пенсионеров...

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

Uynachalnica

ЦитатаОсновным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать...