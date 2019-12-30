Пугачеву и других пожилых звезд списали за старость

Возвращение Аллы Пугачевой на сцену, а также выступления других звезд преклонного возраста вызвали жалость у музыкального критика Сергея Соседова.

«Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», — сказал Соседов в программе «Звезды сошлись».

Также критик пожалел других артистов, например, Софию Ротару, Жанну Агузарову и Николая Носкова. Эти звезды, по его мнению, не очень хорошо выглядят на сцене.

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал вышеупомянутых звезд в более жесткой форме. Он посчитал, что такие артисты уродуют российский шоу-бизнес, а зрители их давно разлюбили.