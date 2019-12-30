Глава Тувы призвал молодежь оторвать задницу от дивана

Молодежь должна оторвать задницу от дивана, поработать, а потом уже оценивать в интернете, что хорошо, а что плохо, сказала глава Тувы Шолбан Кара-оол в понедельник на заседании Республиканского государственного совета.

«Вызов дает нам интернет, как пространство, где можно за минуту выдать свое мнение на весь мир. Мы получаем поколение молодых, уже устаревших людей, которые, не сделав ни одного производственного шага в жизни, руками сделанных дел, уже направо и налево раздает оценки жизни, как все плохо, как все рушится. Ты хоть задницу подними с дивана, для того чтобы что-то сделать, а потом уже говорить, насколько все плохо или хорошо», — сказал Кара-оол.

По его словам, поэтому очень важно вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Одна треть населения в Туве — молодежь. Он добавил, что «звучит тупо», когда в каких-то населенных пунктах не находят молодежь, которая готова заниматься сельским хозяйством.

«Молодежи очень много, которые бы хотели работать. Вопрос, как сделать, чтобы они были вовлечены эту деятельность», — отметил глава Тувы.