Комедия по миниатюрам Жванецкого выйдет на «России 1»

Премьера фильма «Одесский пароход», созданного по миниатюрам Михаила Жванецкого, выйдет 1 января на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм состоит из нескольких новелл и объединён общим местом действия. События разворачиваются в 70-х годах в Одессе. Герои ввязываются в самые невероятные авантюры и с особым оптимизмом смотрят на все, что с ними происходит. Например, буфетчица встает за штурвал парохода, экипаж самолета спрашивает пассажиров, не умеет ли кто сажать самолет, а отец учит сына арифметике, уничтожая все фрукты в доме.

Режиссер «Одесского парохода» — Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон», «Ненастье»). Он собрал в картине блестящий актерский состав: это Ирина Муравьева, Сергей Гармаш, Владимир Машков, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Чулпан Хаматова и многие другие.

Сатирик Михаил Жванецкий тоже принял участие в фильме как актер. «Это получилось гораздо грандиознее, чем я думал, Я втянулся. Я играю роль Автора», — сказал Жванецкий. Он выступил в качестве рассказчика всех историй.

«Одесский пароход» покажут 1 января в 18.30 на канале «Россия 1».