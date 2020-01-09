Взгляни на небо: все астрономические события 2020 года

Шесть затмений, Суперлуние, звездные дожди и сближения планет — в 2020 году будет что посмотреть на небе. Какие космические события можно будет увидеть невооруженным глазом и где?

В новом 2020 году произойдут два солнечных и четыре полутеневых лунных затмения. Первое лунное затмение состоится уже 10 января. Его смогут наблюдать даже невооруженным глазом все жители России. Наблюдатели увидят, потемнение южного края Луны.

Максимальная полутеневая фаза наступит 10 января в 22.10 мск и составит 0,92 при прохождении Луны через северную часть земной полутени.

Второе лунное затмение случится 5 июня, его будет гораздо сложнее увидеть без оптических приборов. Максимальная полутеневая фаза его составит 0,59 (в 22.25 мск). В полутень погрузится вновь южный край диска Луны.

Через месяц, 5 июля будет еще одно лунное затмение, но его жители России не увидят. Наблюдать его можно будет на американском континенте и Западной Африке.

Зато сибиряки увидят последнее лунное затмение года 30 ноября. «Максимальная полутеневая фаза его составит 0,85 при прохождении Луны через южную часть земной полутени. При такой фазе Луна будет находиться недалеко от земной тени (максимальная теневая фаза составит -0,26), поэтому затмение можно попытаться увидеть даже невооруженным глазом», — рассказала Sibnet.ru представитель новосибирского планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

Кольца Солнца

В день летнего солнцестояния в России будут наблюдаться частные фазы кольцеобразного солнечного затмения.

«Такое затмение происходит, когда Луна проходит по диску Солнца, но находится при этом на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и поэтому не закрывает Солнце полностью. В максимальной фазе затмения вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска», — сообщается на сайте Иркутского планетария.

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В Иркутске 21 июня Луна коснётся диска Солнца в 14.20 по местному времени (09.20 мск), в момент максимума затмения в 15.22 в будет закрыто 21,8% солнечного диска, а в 16.20 затмение завершится. В Новосибирске затмение начнется в 12.55 по местному времени (08.55 мск).

«Увидеть затмение можно только при наблюдении через специальные фильтры – астрономическую плёнку или сварочное стекло. Ни в коем случае нельзя наблюдать частное затмение через обычные солнцезащитные очки или незащищённые оптические приборы», — сообщает Иркутский планетарий.

Полное солнечное затмение произойдет при новолунии 14 декабря, а полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, пересекая Южную Америку с запада на восток. Частные фазы увидят жители Южной Америки, а также самых западных стран Африки.

Суперлуние 2020 года

«Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска», — сказала Дамм.

Наибольший лунный диаметр в 2020 году можно будет увидеть 8 апреля. Момент наступления полнолуния 05.35 мск, а момент прохождения перигея (ближайшей точки к Земле на лунной орбите) 21.10 мск при минимальном расстоянии в этом году 356,9 тысячи километров.

Астероиды, кометы, метеоры

Астероид Веста станет самым ярким в этом году. В максимуме блеска его яркость часто превышает шестую звездную величину. Лучше всего его наблюдать в начале и в конце года.

Самыми красивыми метеорными потоками в 2020 году будут Лириды (максимум 22 апреля), Персеиды (максимум 12 августа), Ориониды (максимум 21 октября), Леониды (максимум 17 ноября) и Геминиды (максимум 13 декабря). Чтобы наблюдать эти явления, оптические приборы не нужны, но необходим открытый горизонт, место вдали от городской засветки и ясная погода.

Среди комет доступными для малых и средних телескопов будут три небесные странницы: P/Blanpain (289P), PANSTARRS (C/2017 T2), P/Machholz (141P), ожидаемый блеск которых составит ярче 10m (обозначение звездных величин).

«Комета P/Blanpain (289P) возможно будет видна невооруженным глазом на ночном небе января. Список комет и их блеск может значительно меняться, из-за возможного открытия новых комет и увеличения блеска ожидаемых, а также потерь известных комет», — сказала Дамм.

Сближения планет

В новом году можно будет понаблюдать и за планетами.

Меркурий в течение года достигнет трех утренних (март, июль, ноябрь) и трех вечерних (февраль, июнь, октябрь) угловых удалений планеты от Солнца.

Для наблюдения Венеры в 2020 году благоприятным временем будет первая и вторая половина года. От Солнца планета будет удаляться 24 марта и 13 августа.

Марс 13 октября достигнет противостояния с Солнцем (в созвездии Рыб) при максимальном видимом диаметре 22,6 угловых секунд.

«В противостояние Солнцу, Земля и небесное тело выстраиваются в одну линию, для наблюдателя с Земли объект видно в противоположном направлении Солнцу», — объяснила собеседница.

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Наилучшая видимость Юпитера (созвездия Стрельца и Козерога) относится к периоду противостояния (14 июля). Сатурн (созвездия Стрельца и Козерога) также лучше всего виден близ противостояния (20 июля).

Уран (созвездие Овна) и Нептун (созвездие Водолея) являются осенними планетами, так как вступают в противостояние с Солнцем, соответственно, 31 октября и 11 сентября.

Из 11 соединений планет друг с другом в 2020 году самыми близкими (менее полградуса) и видимыми на вечернем небе будут Венера и Нептун 27 января и Юпитер с Сатурном 21 декабря.

Наблюдать соединение Юпитера и Сатурна можно будет 21 декабря 2020 года, в этот день их будут разделять всего пять угловых минут – одна шестая диска Луны.

«Юпитер с его полосами и спутниками и Сатурн в окружении колец можно будет увидеть в одном поле зрения телескопа. Невооружённым глазом планеты будут видны на вечернем небе, как две «звёздочки» — Юпитер при этом более яркий. Ещё в течение десяти дней планеты будут наблюдаться рядом, а потом «разойдутся»», — отмечается на сайте Иркусткого планетария.