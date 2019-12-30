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Лютые морозы установятся в новогоднюю ночь в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы до -38… -41 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Но уже 1 января станет заметно теплее, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии преимущественно без осадков. Днем ,31 декабря, температура опустится до -20… -25 градусов, по северу до -33 градусов. В новогоднюю ночь в большинстве районов -31… -36 градусов, местами до -41. 

Но 1 и 2 января станет теплее. Температура ночью ожидается в пределах -25… -30, местами -15… -20 градусов. Днем -18… -23, в отдельных районах -8… -13, по северу до -31.

По Забайкальскому краю также преимущественно без осадков. Днем, 31 декабря, -23… -25, по северу до -35 градусов. В новогоднюю ночь в большинстве районов -35… -40, при прояснении до -46, по югу -25… -30. 

С 1 и 2 января в Забайкалье будет все еще морозно — температура ночью -33… -38, местами -27… -32, по северу до -44 градусов. Днем -17… -22, по южным районам -11… -16, по северу до -29.

В Иркутской области самой морозной будет ночь накануне нового года — с понедельника на вторник — до -39 градусов. Днем 31 декабря ожидается -16… -22, по северу до -37 градусов. В новогоднюю ночь ожидается потепление до -27… -29 градусов. 

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Топ комментариев

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

m_d

сам пусть столько получает, взвоет