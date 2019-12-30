Лютые морозы установятся в новогоднюю ночь в Восточной Сибири

Морозы до -38… -41 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Но уже 1 января станет заметно теплее, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии преимущественно без осадков. Днем ,31 декабря, температура опустится до -20… -25 градусов, по северу до -33 градусов. В новогоднюю ночь в большинстве районов -31… -36 градусов, местами до -41.

Но 1 и 2 января станет теплее. Температура ночью ожидается в пределах -25… -30, местами -15… -20 градусов. Днем -18… -23, в отдельных районах -8… -13, по северу до -31.

По Забайкальскому краю также преимущественно без осадков. Днем, 31 декабря, -23… -25, по северу до -35 градусов. В новогоднюю ночь в большинстве районов -35… -40, при прояснении до -46, по югу -25… -30.

С 1 и 2 января в Забайкалье будет все еще морозно — температура ночью -33… -38, местами -27… -32, по северу до -44 градусов. Днем -17… -22, по южным районам -11… -16, по северу до -29.

В Иркутской области самой морозной будет ночь накануне нового года — с понедельника на вторник — до -39 градусов. Днем 31 декабря ожидается -16… -22, по северу до -37 градусов. В новогоднюю ночь ожидается потепление до -27… -29 градусов.