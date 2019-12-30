Ученые определили возраст древнего томского поселения

Археологи выявили примерный возраст объекта археологического наследия «Поселение Казанка I» в Томском районе. Согласно заключению, памятник возник II тысячи лет до нашей эры — в эпоху неолита, сообщает правительство Томской области.

«Культурную принадлежность найденного поселения еще предстоит определить в ходе полевых археологических работ», — сообщила Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина

На глубине около полуметра в древнем поселении археологи обнаружили более 350 находок. Это фрагменты орнаментированных керамических сосудов, заготовки различных изделий, отходы каменного производства, сломанные орудия из камня, в том числе шлифовальное тесло.

Объект археологического наследия «Поселение Казанка I» выявлен на территории Томского района в 2017 году.