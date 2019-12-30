Тигры и львы в Новосибирском зоопарке переехали в «элитные» вольеры

Тигры и львы заселились в обновленные вольеры, которые вдвое больше предыдущих, сообщает Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило.

С февраля по ноябрь 2019 года старые вольеры львов и тигров были закрыты на реконструкцию. Большие кошки на это время были переведены в другие вольеры. Реконструкция была полностью завершена в декабре. Сейчас тигров и львов вернули в их обновленное жилище. Вольеры стали больше в два раза: площадь вольер для амурских тигров составляет 950 квадратных метров, площадь вольер для львов 680 квадратных метров.

«Беря на себя ответственность за зверей и птиц, зоопарк обязуется сделать так, чтобы у каждого вида была возможность реализовывать свои инстинкты. Должен быть простор для движения и среда, которая позволяет животному не скучать. В открытой части вольеров львов и тигров всё сделано так, чтобы кошки могли активно и разнообразно двигаться. Также для них построены удобные укрытия», — сказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

При реконструкции вольерного комплекса больших кошек был тщательно проработан вопрос материалов. Зимой этого не видно, но в теплое время года в вольерах будет несколько условных зон с разным покрытием: трава, песок, крупная стружка, камни, дерево. Кроме того, у тигров сделан небольшой водоем. Они любят воду.

«Вольеры настолько изменились, что львам и тиграм понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть и освоиться. Для нашего льва Сэма новоселье совпало еще и со знакомством с новой львицей. Молодую самку доставили в Новосибирск из Ленинградского зоопарка. Первое время после прибытия она находилась в закрытом помещении – привыкала к новому месту, новым людям, голосам и запахам. Сейчас она знакомится с нашим Сэмом», — говорится в сообщении.