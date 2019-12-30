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Тигры и львы в Новосибирском зоопарке переехали в «элитные» вольеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тигры и львы заселились в обновленные вольеры, которые вдвое больше предыдущих, сообщает Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило.

С февраля по ноябрь 2019 года старые вольеры львов и тигров были закрыты на реконструкцию. Большие кошки на это время были переведены в другие вольеры. Реконструкция была полностью завершена в декабре. Сейчас тигров и львов вернули в их обновленное жилище. Вольеры стали больше в два раза: площадь вольер для амурских тигров составляет 950 квадратных метров, площадь вольер для львов 680 квадратных метров.

«Беря на себя ответственность за зверей и птиц, зоопарк обязуется сделать так, чтобы у каждого вида была возможность реализовывать свои инстинкты. Должен быть простор для движения и среда, которая позволяет животному не скучать. В открытой части вольеров львов и тигров всё сделано так, чтобы кошки могли активно и разнообразно двигаться. Также для них построены удобные укрытия», — сказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

При реконструкции вольерного комплекса больших кошек был тщательно проработан вопрос материалов. Зимой этого не видно, но в теплое время года в вольерах будет несколько условных зон с разным покрытием: трава, песок, крупная стружка, камни, дерево. Кроме того, у тигров сделан небольшой водоем. Они любят воду.

«Вольеры настолько изменились, что львам и тиграм понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть и освоиться. Для нашего льва Сэма новоселье совпало еще и со знакомством с новой львицей. Молодую самку доставили в Новосибирск из Ленинградского зоопарка. Первое время после прибытия она находилась в закрытом помещении – привыкала к новому месту, новым людям, голосам и запахам. Сейчас она знакомится с нашим Сэмом», — говорится в сообщении.

Новосибирск #Звери
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Топ комментариев

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

m_d

сам пусть столько получает, взвоет