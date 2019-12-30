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Дети-близнецы погибли в Приангарье во время пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое мальчиков-близнецов погибли в горящем доме в поселке Хомутово Иркутской области. Трагедия произошла, когда мать вышла провожать старшего ребенка на маршрутку, сообщило региональное СУ СК России.

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В воскресенье жительница поселка Хомутово ушла провожать старшего ребенка на маршрутку. В доме Дома осталась восьмилетняя дочка и двухлетние мальчики-близнецы. Когда женщина вернулась, дом был охвачен огнем. Девочка смогла выбраться и позвать на помощь, но малышей спасти не удалось.

По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальная санкция по то статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время следователями СКР проводится осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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Топ комментариев

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены