Дети-близнецы погибли в Приангарье во время пожара

Двое мальчиков-близнецов погибли в горящем доме в поселке Хомутово Иркутской области. Трагедия произошла, когда мать вышла провожать старшего ребенка на маршрутку, сообщило региональное СУ СК России.

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В воскресенье жительница поселка Хомутово ушла провожать старшего ребенка на маршрутку. В доме Дома осталась восьмилетняя дочка и двухлетние мальчики-близнецы. Когда женщина вернулась, дом был охвачен огнем. Девочка смогла выбраться и позвать на помощь, но малышей спасти не удалось.

По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальная санкция по то статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время следователями СКР проводится осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.