Договор с Киевом стал выбором «между плохим и очень плохим»

Вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу», стали тяжелым решением для российской стороны, но позволил избежать худшего сценария.

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 миллиарда для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», — приводит ТАСС слова Козака.

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Москва и Киев 20 декабря объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около 2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. В пятницу «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» данной суммы.