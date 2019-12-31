НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Мужчину-победителя шоу «Голос» выберут в первый день года

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: © Максим Ли

Финал восьмого сезона шоу «Голос» пройдет в прямом эфире 1 января, с помощью зрительского голосования выберут победителя проекта, которым точно станет мужчина.

В финале проекта у каждого наставника осталось по одному претенденту на победу, в этом сезоне все финалисты — мужчины. Это Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина, Ив Набиев от Полины Гагариной), Антон Токарев из команды Сергея Шнурова и Аскер Бербеков — команда Константина Меладзе.

Голосовать смогут только зрители, и именно они назовут в прямом эфире имя лучшего голоса страны. Зрительское голосование проводится по схеме «1 этап – 1 голос». Доход от голосования будет направлен на благотворительные цели.

Финал восьмого сезона «Голос» покажут на Первом канале 1 января в прямом эфире в 21.35 (по мск)

Еще по теме
Собчак прожарят юмором перед Новым годом
Юмор и музыка: что покажут на ТВ в новогоднюю ночь
Комедия по миниатюрам Жванецкого выйдет на «России 1»
Женщины проиграли «Битву экстрасенсов»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила «теплый» рекорд
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
Как это работает
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тело пропавшей в Кузбассе девочки нашли на обочине
Сибирь 31.12.2019 09:26
Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину
Сибирь 30.12.2019 17:41
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
Сибирь 30.12.2019 16:05
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
Сибирь 30.12.2019 15:23
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
14824
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8091
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6496
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5894
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила «теплый» рекорд
•
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
•
Европе предрекли климатическую катастрофу
•
Депутатам Госдумы предложили «уронить» зарплату
Подробности
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
Сибирь
•
Тело пропавшей в Кузбассе девочки нашли на обочине
•
Обвиняемый в дедовщине в забайкальской части признал вину
•
Глобальное потепление изменило сибирские зимы
•
Конюх на Алтае развращал детей и показывал им свои порнофото
•
Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири
•
Глава Тувы призвал молодежь оторвать задницу от дивана
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
82
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С» показали на видео
31
Топ комментариев

verge 96

Угу, вы забыли напомнить что он еще и омолодил пенсионеров...

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

corrector

это его главное незабываемое достижение, с тем его и запомнят

kvd71

если он выиграет, значит другому хорошо заплатили

Удавиков

ЦитатаПремьер-министр России Дмитрий Медведев должен ввести рекомендации для чиновников по поведению...