Мужчину-победителя шоу «Голос» выберут в первый день года

Финал восьмого сезона шоу «Голос» пройдет в прямом эфире 1 января, с помощью зрительского голосования выберут победителя проекта, которым точно станет мужчина.

В финале проекта у каждого наставника осталось по одному претенденту на победу, в этом сезоне все финалисты — мужчины. Это Арсен Мукенди из команды Валерия Сюткина, Ив Набиев от Полины Гагариной), Антон Токарев из команды Сергея Шнурова и Аскер Бербеков — команда Константина Меладзе.

Голосовать смогут только зрители, и именно они назовут в прямом эфире имя лучшего голоса страны. Зрительское голосование проводится по схеме «1 этап – 1 голос». Доход от голосования будет направлен на благотворительные цели.

Финал восьмого сезона «Голос» покажут на Первом канале 1 января в прямом эфире в 21.35 (по мск)