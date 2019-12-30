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Кристина Кох установила рекорд пребывания на МКС среди женщин

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA

Астронавт из США Кристина Кох установила рекорд продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин — 289 дней.

«Это просто великолепно для науки. Мы имеем возможность наблюдать за тем, какое влияние на протяжении длительного времени оказывает микрогравитация на человеческое тело, а это очень важно для воплощения наших планов по полету на Луну и на Марс», — приводит ТАСС слова Кох.

До Кох рекорд по этому показателю удерживала с сентября 2017 года американка Пегги Уитсон, которая проработала на орбите 288 суток. Кох обратилась с советом к девочкам и девушкам, желающим добиться таких же успехов. «Делайте то, чего вы боитесь. Нужно думать о том, что вас влечет и манит», — посоветовала она.

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Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало о том, что продлило миссию Кох на МКС до февраля 2020 года. Таким образом продолжительность ее беспрерывного пребывания на МКС составит 328 дней.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кох и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.


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Топ комментариев

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

m_d

сам пусть столько получает, взвоет