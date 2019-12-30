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Китай спровоцировал новый глобальный экономический кризис

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ccmed / CC BY-SA 3.0

Всемирный банк предупредил о начале нового мирового экономического кризиса, который обещает затмить все предыдущие. По мнению экспертов, экономику к глобальному падению подтолкнул именно Китай.

В последние десять лет главным генератором нового долга был Китай. С 2010-го соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти — до 255%, а общий их объем превышает 20 триллионов долларов, приводит РИА Новости выкладки аналитиков Всемирного банка.

Корпоративный долг КНР — самый большой в мире. Когда в 2008 году случился финансовый коллапс, в Пекине отреагировали расширением кредитования. К 2016-му примерно 160 процентов ВВП достигло уровня корпоративного долга и 230 — общего.

В рамках реализации стратегической программы «Сделано в Китае — 2025» Пекин в последние годы с целью доступа к новейшим технологиям стал массово покупать западные компании. Для этого китайские бизнесмены активно занимали деньги. В итоге только в прошлом году, по данным Банка международных расчетов, корпоративный долг Китая вырос на 3,8 процентного пункта.

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Набирать кредиты китайским предприятиям позволяет теневой банкинг: этот сектор расширился до угрожающих масштабов. Поскольку многие клиенты уже перегружены кредитами и к новым займам им по правилам прибегать нельзя, китайские банки выдают деньги финансовым брокерам и ростовщикам, выступающим посредниками между банками и бизнесом.

Примерно с 2012 года именно такие теневые кредиторы стабильно обгоняют традиционные финансовые институты по объемам и темпам выдачи кредитов и предоставления услуг по управлению активами. Эти механизмы позволяют предлагать вкладчикам высокую доходность, но и сопровождаются большими рисками. Благодаря теневому банкингу долговое бремя китайских компаний продолжает расти.

Сейчас объем этого сектора в Китае достиг почти семи триллионов долларов. Международный валютный фонд уже предупреждал: этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый кризис.


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aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены