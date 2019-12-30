Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

Президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, благодаря которой удалось предотвратить теракты, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп в своем обращении к согражданам в связи с уничтожением главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади поблагодарил за оказание содействия в проведении операции прежде всего Россию.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Такой обмен происходит не первый раз, приводит ТАСС его слова.

Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.