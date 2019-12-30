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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, благодаря которой удалось предотвратить теракты, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп в своем обращении к согражданам в связи с уничтожением главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади поблагодарил за оказание содействия в проведении операции прежде всего Россию.

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Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Такой обмен происходит не первый раз, приводит ТАСС его слова.

Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.


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aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены