Донбасс обменялся пленными с Киевом

Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной завершена под Горловкой. Это первый за два года обмен пленными.

Количество удерживаемых лиц, которые в процессе обмена получили от Украины республики Донбасса, достигло 124 человек. Предварительно сообщалось, что ЛНР получила 63 человека, а Донецк — 60. Таким образом, общее количество составляло 123 человека. Позже представители Украины передали еще одного человека, передает ТАСС с места событий.

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Пресс-служба офиса президента Украины подтвердила, что из республик Донбасса Киеву передано 76 человек: 25 из них находились в ЛНР, 51 — в ДНР.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона обеспечила документами, удостоверяющими личность, всех лиц, переданных ДНР в ходе обмена.

В начале недели контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала его проведение до конца текущего года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике саммита «нормандской четверки» в Париже.