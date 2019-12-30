НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Туз» с Челентано

Источник:
Sibnet.ru
101 0

Комедия 80-х годов с Адриано Челентано в главной роли хороша не только своеобразным, но всем понятным юмором, но и легким, добрым сюжетом.

По нему профессиональный карточный шулер по прозвищу Туз женится на главной красотке города. Он обещает завязать с игрой, но в первую же брачную ночь уходит сразиться с именитым игроком, которого с легкостью обирает до нитки. Внезапно Туза убивают. Но в виде призрака герой приходит к супруге и предлагает ей сделку — пока она не выйдет замуж за достойного человека, он не отправится на тот свет.

Это та самая комедия, в которой не нужно ждать многослойного юмора. Все шутки очень просты, но они так блистательно представлены Челентано, что невозможно удержать улыбку, а порой и громко рассмеяться. Сюжетная линия фильма не примитивна, но легка, от чего картина смотрится на одном дыхании.

Даже те, кто равнодушен к Челентано, найдут в «Тузе» свои прелесть. Современные блокбастеры напичканы невероятными спецэфектами, а «Туз», снятый в 1981 году, совершенно лишен этого — единственный такой прием в картине — карточные фокусы, которые смонтированы с помощью обратной съемки. Эта сцена вызывает искреннюю улыбку.

Настоящая итальянская комедия была снята тандемом режиссеров Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа. Финал ленты приятно удивит зрителя, концовка получилась вполне неожиданной, но в стиле главного героя.

Еще по теме
Фильм дня: «Области тьмы»
Фильм дня: «Хранитель времени»
«Союз Спасения»: исторический блокбастер про декабристов
Фильм дня: «Кавказский пленник»
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал о своих впечатлениях от моста в Крым
•
Донбасс обменялся пленными с Киевом
•
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
•
Россия увеличит скорость гиперзвуковых комплексов
Как это работает
•
10 способов способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пассажирские поезда задержались на Восточно-Сибирской ЖД
Сибирь 29.12.2019 15:00
Девушка погибла в искореженных «Жигулях» в Новосибирске
Сибирь 29.12.2019 12:21
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Сибирь 28.12.2019 23:21
Мутко заявил о решении жилищных проблем в Тулуне
Сибирь 28.12.2019 16:47
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
13687
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
7378
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5433
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
5238
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал о своих впечатлениях от моста в Крым
•
Донбасс обменялся пленными с Киевом
•
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
•
Россия увеличит скорость гиперзвуковых комплексов
Подробности
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Пассажирские поезда задержались на Восточно-Сибирской ЖД
•
Девушка погибла в искореженных «Жигулях» в Новосибирске
•
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
•
Мутко заявил о решении жилищных проблем в Тулуне
•
Сельчанин соврал полиции о похищении девушек и взрывчатке в доме
•
Пациенты-преступники дважды сбежали из психбольницы
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
53
Путин назвал свою главную цель
51
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
46
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
42
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься