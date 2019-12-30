Фильм дня: «Туз» с Челентано

Комедия 80-х годов с Адриано Челентано в главной роли хороша не только своеобразным, но всем понятным юмором, но и легким, добрым сюжетом.

По нему профессиональный карточный шулер по прозвищу Туз женится на главной красотке города. Он обещает завязать с игрой, но в первую же брачную ночь уходит сразиться с именитым игроком, которого с легкостью обирает до нитки. Внезапно Туза убивают. Но в виде призрака герой приходит к супруге и предлагает ей сделку — пока она не выйдет замуж за достойного человека, он не отправится на тот свет.

Это та самая комедия, в которой не нужно ждать многослойного юмора. Все шутки очень просты, но они так блистательно представлены Челентано, что невозможно удержать улыбку, а порой и громко рассмеяться. Сюжетная линия фильма не примитивна, но легка, от чего картина смотрится на одном дыхании.

Даже те, кто равнодушен к Челентано, найдут в «Тузе» свои прелесть. Современные блокбастеры напичканы невероятными спецэфектами, а «Туз», снятый в 1981 году, совершенно лишен этого — единственный такой прием в картине — карточные фокусы, которые смонтированы с помощью обратной съемки. Эта сцена вызывает искреннюю улыбку.

Настоящая итальянская комедия была снята тандемом режиссеров Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа. Финал ленты приятно удивит зрителя, концовка получилась вполне неожиданной, но в стиле главного героя.