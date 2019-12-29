Россия увеличит скорость гиперзвуковых комплексов

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха.

«Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения», — сказал Криворучко в интервью «Красной звезде».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гиперзвуковой ответ: чем Россия напугала Запад

Ранее два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой. Другой источник подтвердил факт проведения испытаний «Кинжала», отметив, что «скорость ракеты достигла 10 Махов».

«Кинжал» — новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Впервые о комплексе «Кинжал» сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет из его состава.